Enderson Moreira elogia atuação e diz que Grêmio vai avançar

BUENOS AIRES - O técnico Enderson Moreira minimizou a derrota do Grêmio para o San Lorenzo por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele preferiu destacar a postura aguerrida do time e aprovou a atuação dos seus jogadores na Argentina. "Fiquei triste pelo resultado, mas feliz pela atuação. A equipe não se abateu, buscou o empate e isso foi extremamente positivo", disse.

Enderson afirmou que o desempenho do time no segundo tempo lhe dá a convicção de que o Grêmio vai se classificar às quartas de final da Libertadores. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira na Arena Grêmio. "Tenho muita convicção de que vamos conseguir reverter pelo que fizemos no segundo tempo. O mando de campo tem que prevalecer", afirmou.

Sob risco de ser demitido, Enderson garantiu que não está preocupado com a pressão e só pensa no seu trabalho. "Serei treinador do Grêmio até o momento em que a diretoria quiser. Penso sempre somente no próximo jogo", comentou.

Antes de disputar o jogo de volta com o San Lorenzo, o Grêmio entrará em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 18h30, o time vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa e tentará se recuperar da derrota para o Atlético Paranaense na sua estreia na competição.