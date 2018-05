Enderson Moreira fecha treino e faz mistério no Grêmio

PORTO ALEGRE - Apesar da situação tranquila na Copa Libertadores, o técnico Enderson Moreira resolveu fazer mistério nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Nacional, do Uruguai. Já classificado para o mata-mata, o treinador fechou o treino e não indicou o time titular que tentará confirmar o Grêmio na primeira colocação do Grupo 6.

Assim, Enderson manteve a dúvida no meio-campo gremista. Sem poder contar com o atacante Luan, ele testou Alán Ruiz e Jean Deretti no meio, em detrimento do volante Edinho. Seria uma forma de deixar a equipe mais ofensiva para compensar a ausência do desfalque, que se recupera de uma fratura na mão.

Se mantiver os testes realizados durante a semana, o treinador deve escalar o Grêmio nesta quinta com Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Ramiro, Riveros, Jean Deretti, Alán Ruiz e Dudu; Barcos. Já sem chances de avançar às oitavas de final, o Nacional deve poupar alguns titulares na Arena Grêmio.