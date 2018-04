Enderson Moreira já planeja temporada de 2015 do Santos

Com a definição da permanência do técnico Enderson Moreira no cargo para 2015, o Santos já se prepara para a próxima temporada. Nesta semana, o treinador se reuniu com o preparador físico Carlito Macêdo, que volta ao futebol brasileiro depois de oito anos no exterior. O objetivo dos dois foi traçar como será a pré-temporada santista em janeiro.

Os jogadores do Santos voltarão aos trabalhos no próximo dia 7. A ideia da comissão técnica é realizar exames médicos e treinos físicos mais puxados nos primeiros dias. Treinamento com bola, de acordo com Carlito Macêdo, apenas a partir do dia 11. Nenhum amistoso foi confirmado até agora.

O preparador físico está de volta ao Brasil após oito anos no exterior - trabalhou na Ásia (Catar, Japão, China e Kuwait) e Europa (Portugal e Turquia). No País, a última agremiação na qual esteve, em 2006, foi o Fluminense, clube no qual conheceu Arouca, único atleta do elenco com quem já trabalhou.

A estreia do time na temporada de 2015 será no dia 1.º de fevereiro contra o Ituano, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Será a reedição da final deste ano, que foi vencida pelo clube do interior em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeira adversário santista será o Londrina-PR.