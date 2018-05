Enderson repete teste no Grêmio e mantém Deretti

PORTO ALEGRE - Enderson Moreira repetiu nesta terça-feira o teste realizado na segunda, no meio-campo do Grêmio, em preparação para os dois próximos jogos da equipe: contra o Nacional, do Uruguai, na quinta, e contra o Internacional, domingo, na decisão do Campeonato Gaúcho.

O treinador manteve Deretti no meio-campo, no lugar de Edinho, aumentando o poder de fogo do ataque gremista. Na atividade, Deretti jogou ao lado de Alan Ruiz e Dudu na armação, enquanto Barcos atuava isolado no ataque. Ramiro e Riveros serão os dois volantes,

A escalação, contudo, ainda não está certa. Enderson vai aproveitar o treino desta quarta, que será fechado para a imprensa, para definir os titulares que enfrentarão o Nacional. Já classificado, o Grêmio vai em busca da vitória para tentar terminar a fase com a melhor campanha da Copa Libertadores.

Por ter menos responsabilidade, o Grêmio poderá contar com surpresas entre os titulares. A chance de novidades foi reforçada pelo zagueiro Rhodolfo ao fim do treino desta terça. "Quem entrar vai dar conta do recado. Sabemos que será um jogo difícil contra o Nacional e temos que estar focados para vencer. Jogar dentro de casa com a força da nossa torcida é sempre muito importante", afirmou.

Se não houver mudanças, o time deve entrar em campo na quinta, e possivelmente no domingo também, com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Ramiro, Riveros, Jean Deretti (Edinho), Alan Ruiz e Dudu; Barcos.