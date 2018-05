Enderson testa Zé Roberto antes de estreia do Grêmio no Brasileirão

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira testou nesta quarta-feira a formação ideal do Grêmio para a estreia no Campeonato Brasileiro. Sem poupar titulares, possibilidade cogitada por causa da Copa Libertadores, o treinador contou até com o meia Zé Roberto, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.

Ele treinou na vaga de Alán Ruiz, formando o meio-campo ao lado de Edinho, Ramiro, Riveros e Dudu - Barcos era o único atacante da equipe. Se mostrar bom rendimento nos próximos treinos da semana, Zé Roberto deve voltar ao time na abertura do campeonato, diante do Atlético-PR, sábado, em Florianópolis.

Outra novidade da equipe gaúcha foi Luan. Ele voltou a trabalhar no campo nesta quarta após ser submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda. O meia-atacante dispensou a proteção no local para poder treinar mais a vontade. Ele mostrou bom desempenho nas atividades físicas, mas ainda não deve retornar ao time no sábado.

Atlético e Grêmio vão se enfrentar no capital catarinense porque o time paranaense, mandante do jogo, vai cumprir punição sofrida no fim do ano passado. A perda do mando, que o obrigará a jogar no Estádio Orlando Scarpelli, foi resultado da briga generalizada entre torcedores da equipe e do Vasco, na rodada final do Brasileirão de 2013.