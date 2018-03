Energia: Traffic quer revogar medida A decisão da Comissão de Gestão da Crise de Energia de suspender eventos esportivos noturnos, como parte do programa de racionamento a ser adotado no País a partir de amanhã, produziu efeitos imediatos no futebol. O diretor de Esportes da Band-Traffic, Juca Silveira, pediu hoje a revogação da medida. Segundo ele, a decisão "é inócua e insuficiente já que deverá gerar uma economia ínfima de energia", argumenta. "A nossa esperança é que o governo tenha o bom senso de suspender a medida, pois está errada", acrescentou. A Traffic é a empresa de marketing esportivo responsável pela organização da Copa Mercosul, competição a ser disputada no segundo semestre entre alguns dos principais clubes da América do Sul e que tem os jogos programados para o período noturno. Esses jogos seriam transmitidos pela TV Bandeirantes. Silveira considera prematuro, dizer que a competição corre risco de não se realizar. "Até lá, esperamos que uma outra solução tenha sido encontrada", espera. Ele diz não temer pelo futuro da Mercosul, mas acha que haverá graves prejuízos. "Os negócios que giram em torno do futebol certamente sofrerão prejuízo; disso não há dúvida", afirma. Silveira questiona o fato de a medida atingir apenas os jogos de futebol. "As partidas de vôlei ou basquete poderão até ser transferidos para o período da tarde, mas os ginásios terão de ter iluminação artificial de qualquer maneira", lembra. A TV Bandeirantes pode ser afetada pela proibição, já no primeiro semestre, com a transmissão dos jogos noturnos da Copa Libertadores da América. O consumo de energia elétrica durante uma partida de futebol não chega a ser algo representativo, se observado isoladamente. O engenheiro de manutenção do estádio do Morumbi, Walter Follador Junior, estima que durante uma partida de futebol no período noturno, o consumo de energia no estádio (cerca de 3 horas) atinge 3.500 quilowatts por hora. Isso equivale, segundo ele, ao consumo de sete residências de porte médio por mês. "Pode não parecer muita coisa, mas num momento de emergência como o que vivemos, uma medida como essa pode produzir efeitos psicológicos bastante benéficos", acredita.