Energia:crise muda jogo do Corinthians A partida entre Corinthians e Atlético-PR, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, é o primeiro evento esportivo de porte, afetado pelas medidas anunciadas na tarde desta quarta-feira, pela Comissão de Gestão da Crise de Energia. Como parte do programa de racionamento a ser adotado no país a partir de amanhã, a partida, pevista para esta quinta-feira às 20h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, terá de ser realizada à tarde. O jogo deverá começar às 15 horas. A assessoria de imprensa da Casa Civil informou que o fornecimento de energia elétrica para a realização de eventos esportivos noturnos, inclusive jogos de futebol, está suspenso a partir de amanhã. A regra é geral e vale para qualquer atividade esportiva no Brasil. Segundo a assessoria, a situação no País é emergencial e nesse caso, a Constituição prevê que os contratos sejam relativizados. A determinação prevê que a partir das 18 horas funcionarão apenas os estádios e ginásios que possuírem geradores de energia próprios. O estádio do Pacaembu não possui gerador próprio de energia. A medida deverá alterar também, a primeira partida final do Campeonato Paulista de futebol, entre Corinthians e Botafogo, que deverá acontecer domingo, em Ribeirão Preto, no interior do Estado. Por medida de precaução, o jogo - marcado para as 16 horas, poderá ter o início antecipado em uma hora.