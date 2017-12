Enfim, Corinthians confirma contratação do zagueiro Cadu

A diretoria do Corinthians finalmente confirmou a contratação do zagueiro Cadu, de 20 anos, que se destacou ao atuar pelo Bragantino no último Campeonato Paulista - o jogador já estava treinando no clube, mas ainda não tinha assinado o contrato. Cadu acertou por cinco temporadas e será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, às 14 horas, no Parque São Jorge. Em seguida, ele já estará livre para se integrar ao grupo de jogadores, desta vez em definitivo. Para o Brasileirão deste ano, o Corinthians do técnico Paulo César Carpegiani apostou na contratação de vários jogadores do Bragantino. Muitos mostraram bom desempenho e caíram no gosto da torcida, como é o caso do meia-atacante Everton Santos. A chegada de Cadu reforça o setor defensivo do time de Carpegiani, que é o melhor deste Brasileirão com apenas dois gols sofridos. Agora, o time conta com Fábio Ferreira, Marcus Vinícius, Betão e Zelão para a posição.