Enfim, Elano vai jogar na Seleção Quarta-feira será o grande dia para Elano. Depois de muita espera, finalmente ele vai vestir pela primeira vez a camisa amarela. "É um momento importante na minha carreira, mas estou tranqüilo e pronto para render bem." Ele faz parte dos planos do técnico Ricardo Gomes há um ano, mas por várias circunstâncias ainda não pôde jogar. Em janeiro do ano passado, quando a Seleção Sub-23 foi disputar um torneio no Catar, os jogadores do Santos não puderam ser chamados porque estavam de férias e em breve começaria a Libertadores. Na Copa Ouro, o técnico não pôde chamar todos os jogadores do Santos com os quais gostaria de contar para não desfalcar muito a equipe no Brasileiro e por isso teve de deixar Elano fora do grupo. Vieram os amistosos contra Corinthians e Santos e ele estava chamado, mas foi desligado do grupo para se incorporar à Seleção principal para os jogos das Eliminatórias contra Peru e Uruguai - não foi aproveitado nessas partidas, como também não havia sido contra Colômbia e Equador nas duas primeiras rodadas. Elano tem 22 anos e nunca foi convocado para as equipes de base. "Não joguei na Sub-17 nem na Sub-20. Minha primeira convocação foi logo para a principal, quando o Kléberson se machucou antes dos dois primeiros jogos das Eliminatórias. Fiquei um pouco inibido quando cheguei lá, no meio de todas aquelas feras. Mas me entrosei logo e agora me sinto tão à vontade lá quanto estou me sentindo aqui no meio da molecada." Entre os jogadores da Sub-23, ele é chamado de ´Reginaldo Rossi´ por causa de seus cabelos encaracolados. Agora que chegou a hora de jogar, ele quer aproveitar a chance para ganhar pontos tanto com Ricardo Gomes quanto com Carlos Alberto Parreira. "O primeiro objetivo é conseguir a classificação para a Olimpíada. Depois, é me manter no grupo da Sub-23 e voltar a ser lembrado pelo Parreira para os jogos das Eliminatórias. Sempre que possível, quero estar nas duas seleções." Além de ser titular no meio-de-campo, Elano também é a primeira opção de Ricardo Gomes para substituir o lateral-direito Maicon se for preciso. Jogar nessa posição não é mistério para ele, porque já foi utilizado várias vezes na lateral por Leão. Nos treinos de cruzamentos, ele sempre se reveza com Maicon nos lances pelo lado direito.