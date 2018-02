Enfim, Internacional consegue liberação de Christian Depois de mais de um mês de espera, o Internacional enfim conseguiu nesta segunda-feira a liberação do atacante Christian, contratado no início de fevereiro. A diretoria do clube gaúcho chegou a enviar o representante Daniel Cravo Souza para Zurique (Suíça) - onde fica a sede da Fifa - para agilizar o processo. "Havia uma grande expectativa pela liberação rápida do Christian, mas a Fifa não tem a mesma agilidade da Justiça comum. Como o Inter levou pessoalmente os documentos exigidos, acabou sensibilizando a entidade, que percebeu a prioridade do clube em obter uma resolução. A condução de todo o trabalho foi feito em tempo recorde se tratando de Fifa. Agora, o Christian está totalmente liberado para atuar pelo Inter", disse Souza, que é diretor e assessor jurídico do time de Porto Alegre. Contratado no início da temporada pelo Corinthians, Christian deixou a equipe do Parque São Jorge após a quinta rodada do Paulistão. Ele desembolsou R$ 500 mil para pagar a multa rescisória com o clube da capital paulista e regressar ao time que o revelou. Por também ter defendido no Juventude após 1º. de julho, ele precisa da autorização da entidade máxima do futebol para atuar no Inter. Devido à demora, o avante não pode entrar em campo na derrota para o Nacional (Uruguai) e na vitória sobre o Emelec (Equador), pela Libertadores da América. A reestréia do atacante de 31 anos no Internacional deve acontecer na próxima quarta-feira, quando os atuais campeões do mundo recebem a Ulbra, no Estádio do Beira-Rio, pela segunda rodada do returno do Gauchão. A equipe dirigida pelo treinador Abel Braga ocupa a quarta colocação no Grupo 1 com 14 pontos, sete a menos que o líder Juventude.