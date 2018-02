Enfim, Milan consegue renovação com goleiro brasileiro Dida Depois de uma longa negociação, o Milan enfim conseguiu prolongar o contrato do goleiro brasileiro Dida neste sábado, segundo comunicado divulgado no site oficial da equipe italiana. O novo vínculo com o camisa 1, que está com 33 anos, vai até 30 de junho de 2010 - o acordo anterior expirava ao término da atual temporada. Antes do último treino para o clássico com a Internazionale, no domingo, pela 28.ª rodada do Campeonato Italiano, o treinador Carlo Ancelotti reuniu os jogadores no gramado e fez o anúncio. Dida acabou sendo aplaudido pelos colegas. A diretoria do Milan estava tentando prolongar o acordo com o jogador há algum tempo, mas o atleta estava reticente e revelou algumas vezes que pretendia voltar a jogar no Brasil. Com isso, a equipe milanesa chegou a cogitar a contratação de Gianluigi Buffon, que está disputando a Série B na Juventus e foi tetracampeão do mundo pela seleção italiana. Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, Dida chegou a ser muito criticado pela imprensa há alguns meses por causa de algumas falhas. Somado a isso, ele ficou parado por cerca de dois meses por causa de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida na partida contra o grego AEK, em novembro, pela Liga dos Campeões da Europa. Com passagens pelo Cruzeiro e Vitória, o goleiro brasileiro foi contratado pelo Milan na temporada 2000/01, quando jogou apenas uma partida pelo Italiano e seis por torneios europeus antes de ser emprestado ao Corinthians. Mas, no ano seguinte, ele retornou ao time italiano para ser titular. No clube milanês, ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Liga.