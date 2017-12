Enfim Palmeiras traz reforço para o ataque: Max

O esperado reforço para o ataque do Palmeiras de Caio Júnior é Max Brendon, originalmente contratado para fazer parte do time B. Max tem 23 anos e foi um dos destaques do América-RN na Série B do Brasileiro, no ano passado, mas só pôde assinar com o Palmeiras depois de resolver um imbróglio judicial com o Corinthians de Alagoas. A novela durou cinco meses. "O Max é um namoro antigo do Palmeiras. Pode ser uma boa alternativa, vejo potencial nele. Mas é preciso paciência, porque ficou cinco meses parado", diz Caio Júnior. Apesar dos elogios a Max, o técnico afirma que a busca por reforços para o ataque não acabou: "Precisamos de mais dois atacantes." Kléber, do Necaxa, está negociando com o Palmeiras , mas sua primeira pedida salarial foi considerada alta. Max foi "baratinho": R$ 300 mil pelo empréstimo até dezembro. Apesar de ter se destacado no América-RN, seus direitos pertencem ao Corinthians-AL por ordem judicial - o atacante havia assinado primeiro com o time alagoano, antes de optar por jogar pelo potiguar. A inscrição de Max no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF deve sair nesta quinta, mas ele já está treinando no CT da Barra Funda. Nesta quarta, converteu em gol sete de 21 tentativas de finalização. Mas Caio Júnior ainda não deve usá-lo domingo, contra o Goiás, em Goiânia. "Quero vê-lo mais nos treinos." Tímido, Max não deu entrevistas. Via assessoria, disse: "Chego com muita vontade de crescer e corresponder às expectativas do treinador, do elenco e dos torcedores. Sei que a responsabilidade é grande, mas vou trabalhar bastante e tentar conquistar todos com muita raça, disposição e, claro, gols." Edmundo O advogado do Palmeiras, Luiz Roberto Castro Martins, pediu nesta quarta-feira para que o STJD reconsidere o veto ao efeito suspensivo para Edmundo, punido com dois jogos pela entrada no zagueiro Miranda, há 20 dias. Mas as chances de obter sucesso são pequenas.