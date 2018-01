Enfim, Ronaldinho deve jogar pelo PSG Ronaldinho Gaúcho poderá voltar a jogar, amanhã, pelo Paris Saint Germain na partida válida pela Copa da França, contra o Olympique de Marselha. O jogo será o primeiro do ano para o atacante, que marcou seu último gol pela equipe de Paris no dia 26 de outubro em uma partida contra o mesmo Olympique. Desde então, Ronaldnho vem acumulando problemas com o técnico da equipe, fracos desempenhos e contusões. As críticas da imprensa francesa e dos torcedores foram inevitáveis. Durante os últimos meses, foi dito que o atacante estaria querendo sair da equipe, versão desmentida pelo brasileiro. O que ninguém nega é seu enfrentamento com o treinador Luis Fernández, que desde que o atacante voltou da Copa do Mundo de 2002, não está satisfeito com seu condicionamento físico. Para deixar o técnico ainda mais irritado, Ronaldinho voltou aos treinamentos com cinco dias de atraso de suas férias de fim de ano. O resultado foi uma "geladeira" dada por Fernández ao brasileiro. O que mais chama a atenção da imprensa francesa é que, no período em que Ronaldinho deixou de atuar, o PSG não sofreu sequer uma derrota. Para Férnandez, essa é uma prova de que o time está ficando cada vez menos dependente das jogadas do brasileiro. Ronaldinho tem contrato com o PSG até 2006, mas tudo indica que essa temporada será fundamental para a definição de seu futuro.