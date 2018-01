Enfim, São Paulo apresenta Fabiano Depois de longa negociação, o lateral-esquerdo Fabiano, de 23 anos, foi apresentado hoje no Centro de Treinamentos da Barra Funda como novo reforço do São Paulo para o Campeonato Paulista. O acordo entre Juan Figger, empresário do atleta, São Paulo e o Atlético Paranaense, último clube do jogador, foi definido hoje pela manhã, depois de quase um mês de conversações. "Fico feliz que esta novela tenha terminado, pois era meu sonho jogar no São Paulo", disse Fabiano. Fabiano, que atuou pelo Atlético Paranaense nas últimas três temporadas, assinou contrato por empréstimo até 31 de janeiro de 2004. Antes de atuar em Curitiba, tentou a sorte no próprio São Paulo, na equipe infantil, quando tinha 14 anos, mas acabou sendo dispensado e foi jogar no Nacional. De lá, foi para o clube paranaense, onde viveu a melhor fase da carreira, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2001. "Atlético e São Paulo são dois grandes clubes, mas no futebol paulista, acredito que posso me destacar e chegar à seleção brasileira". Nascido em Osasco (SP), o jogador disputou a última partida dia 17 de novembro, na vitória por 4 a 0 do Atlético Paranaense sobre o Juventude, em Curitiba, mas acredita que poderá entrar em forma rapidamente. "Cheguei a me apresentar ao Atlético e vinha treinando fisicamente sozinho. Farei o possível para estar à disposição para a estréia no Campeonato Paulista". O lateral não confirmou o comentado interesse do Palmeiras em sua contratação. "O São Paulo foi único clube que me procurou", afirmou. A contratação de Fabiano é a segunda feita pela diretoria, que já havia apresentado o lateral-direito Leonardo. Os novos nomes entusiasmaram o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. "Nosso elenco ficou ótimo, pois somos o único clube grande que não perdeu nenhum titular e ainda trouxe dois reforços", disse Portugal, que confia na permanência do meia Adriano. ?Retomamos as negociações e ele deve acertar a renovação do contrato?. Com a chegada de Fabiano, a prioridade da diretoria é renovar o contrato do volante Maldonado, que termina em março. "Todos os nossos esforços, daqui para frente, estão voltados para mantê-lo na equipe", disse Carlos Augusto de Bastos Neto, diretor de futebol do clube.