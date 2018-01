Enfim será assinado contrato de uso do Itaquerão na Olimpíada

Apesar de o Itaquerão estar confirmado como uma das sedes do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos desde abril, somente nesta quarta-feira é que será assinado o contrato que oficializará o uso do estádio durante a competição no próximo ano. O ato será realizado às 11h30 em cerimônia na arena com as presenças do presidente do Comitê Rio 2016 Carlos Arthur Nuzman, do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Fernando Haddad.

O Itaquerão será palco de seis jogos do torneio feminino de futebol e quatro do masculino. Entre as partidas marcadas estão a disputa do bronze entre as mulheres e uma das semifinais do masculino.

O impasse sobre o uso do Itaquerão nos Jogos Olímpicos se arrastou por quase quatro meses. Para liberar o estádio sem custos, o Corinthians exigiu que a Prefeitura apresentasse garantias de que as obras de readaptação da arena não seriam pagas pelo clube, como ocorreu na Copa do Mundo.

Ficou definido que a reforma custará R$ 13 milhões e será bancada por patrocinadores dos Jogos. Em contrapartida, as empresas ganharão espaços publicitários nas ruas e avenidas da cidade.

No período em que o Itaquerão estiver entregue ao COI (Comitê Olímpico Internacional) o Corinthians poderá usar o estádio do Pacaembu sem precisar pagar aluguel. A arena deverá ficar sob gestão dos organizadores dos Jogos por aproximadamente um mês.