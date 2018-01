Enfrentar o Boca empolga santistas A classificação do Boca Juniors para a final da Libertadores da América irá dificultar as coisas para o time do Santos, mas os jogadores santistas estão vendo nesse fato uma motivação a mais para a conquista de um título como esse. "Vai ser eletrizante e a América irá parar para ver esse jogo histórico", disse o lateral-esquerdo Léo, animado com a disputa. Fábio Costa concorda: "todas as atenções estarão voltadas para essa disputa entre as equipes que revelaram os dois maiores jogadores de futebol de todos os tempo, Pelé e Maradona". Léo espera dos jogos muito difíceis pela frente. "Vai ser uma guerra ainda maior, mas o Santos tem condições de conquistar a Libertadores da América". Ele destaca que "o Santos chegou à final com mérito e trabalho" e que "é um time humilde, em que não existe vaidade". Nas últimas partidas, tem demonstrado, na opinião do jogador, uma característica nova, que é vencer não mais só pela técnica de seus atletas, mas pela garra dentro de campo. "Disseram que o time era inexperiente e ele é o campeão brasileiro; disseram que os jogadores não tinham experiência suficiente para uma disputa internacional como a Libertadores e estamos na final", concluiu o jogador. Para Fábio Costa, essa nova virtude - quando não dá para vencer na técnica a vontade prevalece - está sendo muito importante. "Realmente, o Santos é uma equipe muito técnica, mas já demonstrou que é, acima de tudo, um time vencedor e maduro". O entusiasmo pela disputa da final da Libertadores contagia a todos e Robinho, que não está em uma boa fase, é um dos jogadores mais empolgados com. No jogo contra o Independiente, ele deixou o gramado com uma contusão no tornozelo, mas já está recuperado e pronto para jogar. O atacante fez uma promessa: "vou marcar um gol e ficar bonito na fita". Leão assistiu à vitória do Boca Juniors sobre o América e fez elogio ao adversário dos santistas na final da Libertadores: "O time deles teve uma boa postura tática dentro de campo e seguiu com rigor as diretrizes de seu treinador". O técnico do Santos destacou que "mesmo goleando e com a classificação garantida, o Boca não relaxou e manteve praticamente o mesmo futebol até o fim". Os jogadores do Santos chegam às 5 horas deste sábado no aeroporto de Cumbica. A programação para os próximos dias não foi divulgada, mas deverá haver folga coletiva para a retomada dos trabalhos no domingo. O embarque para a Argentina também não está definido, devendo ocorrer na terça-feira.