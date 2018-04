Enfrentar o Brasil é irresistível, diz técnico escocês

"Os jogadores têm grande confiança no futuro da equipe e eu acredito que o aspecto mais importante de um amistoso internacional é cultivar a proximidade do torcedor com a seleção. Por isso a oportunidade de enfrentar o Brasil foi irresistível", declarou o treinador.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em 1998, na Copa do Mundo da França, quando o Brasil venceu por 2 a 1. No total, são nove confrontos, com sete vitórias brasileiras e dois empates.

"Esta partida não ficará apenas no imaginário do torcedor, mas também no dos jogadores, que terão a oportunidade de testar suas habilidades contra umas das melhores seleções do mundo do futebol", afirmou Levein.