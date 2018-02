Enfurecido, Oswaldo parte para cima de jornalista após empate do Atlético-MG

O Atlético Mineiro está classificado à segunda fase da Copa do Brasil, mas a atuação ruim no empate por 1 a 1 com o Atlético Acreano, na Arena da Floresta, na noite de quarta-feira, e o descontrole de Oswaldo de Oliveira após o duelo, na entrevista coletiva, expuseram o início ruim de temporada de um time que está sob pressão.

Questionado sobre qual seria a proposta de jogo do Atlético-MG para atacar o adversário na partida em Rio Branco, Oswaldo se irritou, interrompeu o questionamento e iniciou um bate-boca. "Você sempre faz essas perguntinhas mal-intencionadas. Não seja tendencioso", reclamou.

Depois, Oswaldo ainda tentou argumentar sobre a atuação da equipe, concluindo sua resposta com novo ataque ao repórter Léo Gomide, da rádio Inconfidência. "Nós atacamos de todas as formas que planejamos, com jogadas pelo lado do campo. Criamos várias oportunidades no primeiro tempo, várias no segundo. Mas quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Todas as vezes você repete a mesma coisa, mas eu calmamente tenho administrado", acrescentou.

A conclusão da resposta, porém, não encerrou a polêmica entre Oswaldo e o jornalista. Enquanto era questionado por outro repórter, o treinador partiu para cima de Gomide, alegando ter sido provocado, e tentou agredi-lo, além de ter disparado uma série de palavrões, precisando ser contido.

Dentro de campo, o Atlético-MG aproveitou o regulamento da Copa do Brasil para avançar de fase com o empate por 1 a 1 na Arena da Floresta. O seu próximo adversário na competição vai ser o Botafogo da Paraíba, em data ainda a ser determinada pela CBF.

Mas o próximo compromisso do time vai ser pelo Campeonato Mineiro, torneio em que o time faz campanha irregular. Na terceira posição, com oito pontos somados em cinco jogos, o time vai receber a Caldense, sábado, pela sexta rodada.