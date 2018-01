Enílton está de volta ao Juventude O atacante Enílton é grande novidade do Juventude na partida deste domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, em Caxias do Sul. Recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, o jogador volta à equipe depois de quatro jogos. Um reforço importante para o técnico Sebastião Larazoni, que deixou o campo insatisfeito após o empate sem gols diante do Coritiba, na rodada passada. Enílton, que já marcou seis gols neste Campeonato Brasileiro, jogará ao lado de Marcelinho. Além do atacante, Lazaroni também contará com o retorno do zagueiro Antônio Carlos, que cumpriu suspensão automática. No banco de reservas, outras duas opções que foram inscritas pelo clube gaúcho na sexta-feira: o volante Ramalho, ex-São Paulo, e o lateral-esquerdo Fininho, ex-Corinthians.