Enquanto Julio Baptista se trata no Reffis, Málaga vence Recém-passado por uma artroscopia no joelho direito, o meia-atacante Julio Baptista está no Reffis, centro de recuperação do São Paulo. O jogador do Málaga, da Espanha, foi operado pelo medico Renê Abdalla e fará todo o seu tratamento no clube paulista, no qual ele foi formado.