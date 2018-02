Enquete: Dualib e Cury culpados pela queda do Corinthians

A diretoria encabeçada por Alberto Dualib e Nesi Cury, que renunciou do comando do Corinthians em setembro, é a principal responsável pelo rebaixamento do time alvinegro para a Série B, de acordo com enquete realizada pelo estadao.com.br e finalizada neste sábado. A opção "antiga diretoria" teve 337 dos 530 votos computados, ou 64% do total. A segunda opção mais votada culpa os jogadores, com 113 votos (21%). Já em terceiro lugar ficou a opção MSI, com 36 votos (7%), tendo em quarto a nova diretoria (28 votos, ou 5%). O menos votado foi o técnico Nelsinho Baptista (dispensado pelo clube dois dias após o desfecho trágico), que teve 16 votos, ou 3% do total.