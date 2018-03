Enquete: Erro de Roger foi proposital O meia Roger, do Corinthians, errou propositalmente sua cobrança de pênalti na decisão contra o Figueirense, na última quarta-feira. Esta foi a alternativa mais votada pelos internautas na enquete realizada pela Agência Estado nesta quinta-feira - somou 83,86% (4.403 votos) do total. Apenas 16,14% (850 votos) dos que participaram consideraram que o erro de Roger foi um acidente. No total, 5.253 internautas votaram. Durante o dia, Roger negou que tenha errado para prejudicar alguém.