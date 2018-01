Enquete: foram justos com o Marília? Nesta quinta-feira, o Marília foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça desportiva com a perda do mando de campo por um jogo, porque seus torcedores atiraram copos e pilhas no juiz auxiliar na partida com o Botafogo, na semifinal. O julgamento estava marcado para a semana que vem e, sem motivo claro, foi antecipado para ontem. Participe da enquete.