Enquete: Que tal a nova camisa do Palmeiras? O Palmeiras estreou no sábado, em Jundiaí, contra o Paulista, o seu novo modelo de uniforme. Aos 30 minutos do segundo tempo, perdia por 1 a 0, e virou o jogo nos últimos minutos, vencendo por 2 a 1. O Jornal da Tarde quer ouvir a opinião dos palmeirenses: Você aprovou o novo modelo da camisa do Palmeiras? Participe da enquete. Leia amanhã no JT o resultado da enquete.