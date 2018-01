Entenda como a CBF define a escala de arbitragem

Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro é disputada e novamente as coletivas pós-jogo tratam de apenas um assunto: a arbitragem. Os erros são tantos que alguns até especulam que o torneio já estaria arranjado para um clube.

As vozes mais fortes desta 22º rodada foram do presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, e seu antecessor, Alexandre Kalil, no Independência. Na Arena Corinthians, Peter Siemsen, mandatário do Fluminense, e Mário Bittencourt, vice de futebol tricolor, reforçaram as manifestações.

O que aconteceu no jogo é inaceitável. Uma sacanagem com o Fluminense. O campeonato perde a graça e o futebol brasileiro fica desacreditado — Peter Siemsen (@peterpresidente) 3 setembro 2015

Mesmo com tantas reclamações recentes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pouco se manifestou desde o início do Brasileirão sobre o assunto. Assim como faz em todas as rodadas, a entidade publicou nesta quinta-feira o sorteio dos árbitros para as próximas partidas das Séries A, B e C. Sérgio Corrêa, presidente da Comissão de Arbitragem há dez anos, aparece ao lado do ex-juiz Alício Pena Junior, hoje membro do departamento, definindo quem apitará no próximo final de semana.