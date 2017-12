Enterro de Clébson atrai multidão O sepultamento do jogador Clébson Moreira dos Santos, de 22 anos, atraiu uma multidão na manhã deste domingo ao cemitério da cidade Itiúba, no sertão baiano, onde moram seus pais. Logo que sua morte foi confirmada, vários amigos e moradores da cidade se dirigiram até a casa do jogador para consolar a família. O corpo de Clébson foi velado na escola onde ele estudou, antes de mudar-se para Salvador e começar a atuar na escolinha do Bahia. Cébson morreu num acidente automobilístico na noite de sexta-feira quando se dirigia para Itiúba. Ele deixou Ariadne e um filho de 2 anos.