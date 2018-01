Enterro de Zizinho será às 17 horas Cerca de 200 pessoas já se encontram na capela Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em Niterói (Grande Rio), para o sepultamento do ex-atacante da seleção brasileira Thomaz Soares da Silva, o Zizinho, que morreu no início desta madrugada vítima de um enfarte. O enterro está previsto para as 17h. O caixão de Zizinho está coberto pelas bandeiras do São Paulo, Flamengo e da equipe veterana de basquete de Niterói. Na equipe paulista, o ex-craque conquistou o título estadual de 1957 e no Rubro-Negro foi tri-campeão carioca na década de 40.