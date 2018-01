Entidade exige que Felipão faça curso O presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF), Orlando Peçanha, explicou nesta quarta-feira que a exigência para o técnico Luiz Felipe Scolari ser filiado à entidade está partindo do presidente do sindicato português, José Pereira. Peçanha, no entanto, afirmou que o treinador não deve ser impedido de comandar a seleção de Portugal. No sábado, segundo a imprensa daquele país, ele deve assinar contrato com a seleção de Portugal. Na terça-feira, o ex-zagueiro santista chegou a dizer que Scolari poderia até não trabalhar em Portugal, por causa da falta de uma carteira, de um certificado, além de uma carta de apresentação da entidade brasileira. Para encerrar a questão - ele ressaltou -, o treinador deveria pedir sua filiação à ABTF mas, antes, por não ser habilitado como técnico, teria que fazer o curso na entidade.