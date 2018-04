Entrada de Valdecir agrada Osmar A entrada do meia Claudecir, no lugar do volante Correia, pode não ter mudado radicalmente o esquema tático do Palmeiras. Mas a equipe ganha poder ofensivo. A conclusão é do atacante Osmar, satisfeito pela nova escalação. ?O Claudecir se aproxima melhor dos homens de frente. Nos treinos, temos criado mais chances de gols?, disse. Com sete gols em nove jogos, Osmar aos poucos vem conquistando espaço no clube. Apesar de a equipe não vencer há seis jogos, tem se salvado das más atuações. E receita a calma para acabar com a crise. ?No desespero, não conseguiremos nada.? O jogador busca inspiração no maior ídolo: o ponta João Paulo, que atuou no Guarani e no Bari, da Itália, nos anos 80 e 90 e com quem jogou no União São João, até o ano passado. ?Assistia aos vídeos com gols dele, procurava imitar seu estilo?, lembra. ?Ele sempre me apoiou e mostrou no que poderia melhorar.?