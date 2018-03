Entre Citadini e Luxemburgo, dá empate Além de todas as atrações do clássico nacional deste domingo à tarde em Belo Horizonte, entre Cruzeiro e Corinthians, um duelo paralelo se desenvolve entre dois protagonistas do confronto. O técnico Wanderlei Luxemburgo nunca teve uma relação amistosa com o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini. Veja aqui, a guerra verbal que vem sendo travada pelos dois, já há algum tempo. Leia mais no Jornal da Tarde