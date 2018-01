Entre os clubes, não há consenso Os 14 clubes envolvidos nos jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro decidiram aguardar a decisão do STJD sobre o caso antes de tomar providências individuais. Mas uma coisa é certa: não há consenso nesse caso. Alguns deles são contra e outros estão a favor da anulação das 11 partidas, enquanto há grupos que defendem a repetição apenas de alguns confrontos. Os clubes paulistas são exemplo dessa falta de sintonia. ?Sou contra a anulação do jogo do Santos. Seria prejudicar a vítima?, disse o diretor de futebol do clube, Francisco Lopes. O dirigente lembrou que o time santista venceu o Corinthians por 4 a 2, apesar das declarações do árbitro de que pretenderia ajudar a equipe corintiana. A Ponte Preta também não quer a anulação de seu jogo. No Corinthians, o vice-presidente de futebol, Andres Sanches, afirma que o assunto está no departamento jurídico do clube, mas opinou. ?Melhor é refazer os 11 jogos, para que não exista choradeira na definição do campeão e dos rebaixados.? Posição semelhante à de Botafogo e Figueirense, que só se dispõem a jogar novamente se as 11 partidas forem anuladas. No São Paulo, o supervisor de futebol, Marco Aurélio Cunha, afirma que a intenção é aguardar a decisão do STJD, postura idêntica à de Brasiliense e Inter, para tomar uma posição. Já o Fluminense e o Coritiba dizem que vão acatar qualquer decisão do tribunal.