Entre os goleiros, só Dida está garantido A posição com maiores probabilidades de mudança na seleção brasileira é a de goleiro. Marcos, do Palmeiras, que vinha tendo a hegemonia em 2001 e 2002, pode ficar fora da lista para o amistoso com a Nigéria e para a Copa das Confederações. O maior "rival" de Marcos já foi relacionado. Depois de uma atuação decisiva na Copa dos Campeões, quando garantiu o título ao Milan defendendo três pênaltis, e a colaboração na conquista da Copa da Itália, Dida, chamado por Parreira entre os ?estrangeiros? está em alta. Na luta por uma vaga de titular, o goleiro tem a seu favor, além da excelente fase que atravessa, o fato de ter trabalhado com o técnico da seleção em sua passagem pelo Corinthians. Outro goleiro que tem conseguido destaque é Fábio Costa, mas o jogador deverá ficar de fora da lista porque o Santos ainda está na disputa da Taça Libertadores. No caso de Marcos, se seu rendimento não tem comprometido o Palmeiras, também está longe daquele que lhe rendeu o apelido de "São Marcos" em outros tempos. Paralelamente, o jogador tem se envolvido em polêmicas, entre elas a declaração de que fuma, apesar de sofrer de bronquite, e um mal-entendido pedido de dispensa da seleção por causa do problema. No Parque Antártica, depois de agitar os bastidores com críticas abertas aos companheiros de equipe, o goleiro resolveu entrar em fase de retração, evitando entrevistas após os treinos. Mas a situação de Marcos é menos complicada do que a de seus companheiros de posição, Júlio César, do Flamengo, e Rogério Ceni, do São Paulo. A do goleiro carioca é delicada depois das falhas na derrota por goleada para o Paraná 6 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni não tem conseguido aliviar o ambiente de instabilidade no Morumbi. Para Júlio César, parte do crédito foi sorte do adversário. No entanto, o goleiro também reconheceu sua falha no segundo gol do Paraná, assim como a má atuação do time. "Era o dia em que tudo deu certo para eles. Dos gols que tomei, por exemplo, somente o segundo era defensável. No último, o cara (Caio) era destro e fez de canhota." Júlio César terá a chance de se reabilitar na decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro - a primeira partida será no domingo. Rogério Ceni, por sua vez, teve de se defender das críticas por sua atuação na derrota para o Santos por 3 a 2. Muitos consideram que o segundo gol da equipe de Leão surgiu de um erro do goleiro são-paulino. "Acho que não falhei no gol. Foi um chute muito forte e já consegui fazer uma boa defesa."