Entrosamento foi problema para a Inter A Inter de Limeira procurou demonstrar tranqüilidade, apesar da derrota por 5 a 3 para o Palmeiras, nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. O treinador Alexandre Gama acredita que não venceu o jogo por dois motivos: desatenção e falta de entrosamento de seu time. "Perdemos para um time competitivo e que joga junto há quase dois anos. Além disso, não soubemos aproveitar o momento em que estávamos vencendo", disse o treinador. É por isso até que Gama aponta as atuações do lateral-esquerdo Lúcio e do meia Diego Souza, ambos do Palmeiras. "Demos muita liberdade para o setor esquerdo do Palmeiras. O Diego Souza e o Lúcio tiveram uma grande atuação e foram fundamentais na vitória do adversário", analisou Gama. Mesmo com o resultado ruim, o atacante Izaías, um dos destaques do time, acredita no poder de reação do time do interior. "Esta derrota vai nos fortalecer, mostramos algo positivo, por isso acredito na reação", destacou o jogador, autor do segundo gol da Inter. O time, agora, vai tentar sua recuperação, domingo, às 17 horas, contra a Portuguesa santista, em Santos (SP).