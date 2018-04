Entrosamento não preocupa Willians no Fluminense

"Acho que vai ser fácil me encaixar no time, porque a base foi mantida. Tenho facilidade de jogar como segundo homem do meio de campo, ajudando na marcação e saindo com velocidade para apoiar o ataque", afirmou, apostando no rápido entendimento com os novos companheiros de clube.

Willians espera ser escalado como titular na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, domingo, contra Americano. "Estou muito focado e espero corresponder a altura. A ansiedade é maior nessa semana, que farei o meu primeiro coletivo pelo Fluminense. Sei que meu desempenho será determinante para tentar uma vaga no time titular", disse.