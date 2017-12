Entusiasmado, Flu quer outra vitória Embalado pela vitória contra o Internacional, na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Paraná, neste domingo, às 16 horas, em Maringá, na tentativa de obter mais um bom resultado fora de casa. O Tricolor permanece entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos em igual número de jogos. Mas, apesar do entusiasmo, o técnico do Fluminense, Joel Santana, enfrentou dificuldades para escalar a equipe. O treinador não pôde contar com seu principal jogador, o meia Carlos Alberto, que cumpre suspensão automática. A boa notícia é o retorno do zagueiro Rodolfo e do meia Djair. Joel não confirmou a escalação do Fluminense, mas a tendência é a de que o meio-de-campo seja formado por Marcão, Sidney, Diego e Djair. Mas, o treinador pode optar por Lopes, que sairia do ataque, abrindo vaga para Joãozinho, e ocuparia o lugar de Djair. "Teoricamente, o Paraná tem a obrigação de buscar a vitória. Precisamos imprimir uma marcação forte e não podemos levar gol no início da partida", disse Djair. "Se soubermos tirar proveito dos lançamentos e das jogadas de contra-ataque, voltaremos ao Rio com algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer: com 100% de aproveitamento nesses dois jogos fora de casa."