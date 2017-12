Entusiasmo de técnico contagia o Mogi O novo técnico do Mogi Mirim, Val de Mello, mostrou estar motivado pela oportunidade de trabalhar no futebol paulista. Ele comandou seus primeiros treinos nesta quarta-feira pela manhã e contagiou os jogadores com seu entusiasmo. "Estou encarando como a grande oportunidade da minha vida. Sei das dificuldades que enfrentarei, mas estou pronto para mais esse desafio. É esse clima que quero aqui", disse Mello. Aos 48 anos, Valdecir de Mello tem a missão de livrar o Mogi do rebaixamento no Campeonato Paulista. E, para tanto, ele espera se valer da experiência conquistada no interior do Paraná, onde conquistou os títulos paranaenses de 1999 e 2002 com Londrina e Iraty, respectivamente. "Está feito o desafio. Espero conquistar o meu objetivo", disparou o treinador. O Mogi Mirim só tem um ponto no Grupo 2, ocupando a penúltima posição, depois de disputar quatro jogos.