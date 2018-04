Envolvido em polêmica, Kléber é relacionado no Cruzeiro

Em meio à polêmica sobre sua participação em uma festa da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, o atacante Kléber teve sua volta de lesão confirmada nesta terça-feira pelo Cruzeiro. O jogador foi relacionado pelo técnico Adilson Batista para o jogo desta quarta, justamente contra a equipe palmeirense, no Mineirão. Também voltam ao time o lateral-direito Jonathan, o volante Fabinho e o atacante Wellington Paulista.

Kléber tinha sua participação no jogo ameaçada após desagradar a diretoria cruzeirense pela presença na festa palmeirense. No último sábado, o atacante aproveitou sua folga em São Paulo para prestigiar um evento da torcida de seu ex-clube. Além do Palmeiras ser o próximo rival do Cruzeiro, o que deixou o time mineiro mais descontente foi o fato de o atacante jogar uma "pelada" na festa, sendo que se recuperava de uma pubalgia.

Nesta terça, Kléber teve que prestar esclarecimentos à diretoria do Cruzeiro. Antes, na segunda, já tinha falado publicamente sobre o ocorrido e pedido desculpas à torcida cruzeirense. No entanto, negou qualquer arrependimento, além de não ver problemas na visita à organizada do Palmeiras. De qualquer forma, o episódio deu força aos boatos de que o atacante gostaria de voltar à equipe paulista para a disputa da Libertadores de 2010.