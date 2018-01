Enzo Zidane segue os passos de seu pai no Real Madrid Enzo Zidane, de 12 anos, filhos de Zinedine Zidane, considerado por muitos o maior craque da história do futebol francês, segue os passos de seu pai e disputou no último final de semana o seu primeiro torneio com a camisa do Real Madrid. "Não se pode negar que o pequeno Enzo leva os genes do craque", escreveu o diário Marca destacando a vitória do clube merengue contra o Barcelona na final do Torneio Internacional do Mediterrâneo (MIC), disputado em Palamós, na costa catalã. "Jogo muito em casa com meu pai, que me ensinou alguns truques", disse o jovem jogador, que, como o pai, atua no meio-campo e pensa em seguir a carreira de atleta no Real. Na final contra o Braça, Enzo abusou de lances de efeito e imitou alguns dribles que marcaram a carreira de Zinedine Zidane, que jogou pelo time espanhol de 2001 a 2006. Enzo Alan Zidane Fernández - seu nome completo - nasceu em Bordeaux (oeste de França), quando seu pai, que abandonou os gramados no ano passado com 34 anos, jogava pelo time local.