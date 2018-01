Equador a uma vitória do Mundial O Equador ignorou os efeitos dos 3.600 metros de altitude de La Paz e venceu a Bolívia por 2 a 1, neste sábado. Com o resultado, firmou-se no terceiro lugar das Eliminatórias Sul-americanas, com 26 pontos, e ficou a uma vitória de carimbar o passaporte para a sua segunda Copa do Mundo. A primeira foi a da Coréia do Sul e do Japão, em 2002. O time equatoriano impôs seu melhor futebol desde o início e quase não foi atacado. Abriu o placar logo aos sete minutos de jogo, com Delgado. Mesmo superior, sofreu o empate aos 40, com Vaca, mas chegou à vitória novamente com Delgado, aos seis do segundo tempo.