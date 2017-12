Equador acredita que pode surpreender a Inglaterra Mesmo cientes de que vencer a Inglaterra no domingo é uma tarefa difícil, a seleção equatoriana segura nas mãos um fio de esperança para esta partida. ?Por trajetória e história, a Inglaterra é favorita, mas nosso futebol é bom?, diz o atacante Carlos Tenório. ?Sim, nada é impossível numa Copa. Eles têm grandes jogadores, mas estamos acostumados a enfrentar grandes seleções, como Brasil e Argentina?, completa o lateral De la Cruz. O técnico Luis Suárez garante ter o plano de jogo pronto na cabeça. ?Não podemos cometer os mesmos erros do jogo contra a Alemanha, quando deixamos muitos espaços vazios entre o meio-campo e o ataque. Assim, a Alemanha nos venceu. Com velocidade e bolas alçadas sobre nossa área?, explicou.