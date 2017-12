Equador anuncia convocados para a Copa da Alemanha Seis dias antes do prazo final estipulado pela Fifa, o técnico da seleção do Equador, Luis Fernando Suárez, anunciou nesta terça-feira os 23 convocados para a Copa do Mundo da Alemanha, que acontece entre os dias 9 de junho e 9 de julho. A grande ausência da lista é o atacante Franklin Salas, que não se recuperou a tempo de uma lesão no joelho. O treinador colombiano surpreendeu ao chamar Iván Kaviedes, Cristian Benítez, José Luis Perlaza e Segundo Castillo. "A seleção chegará bem no Mundial, não vai ter nenhum problema. Acredito que temos os nossos melhores jogadores na atualidade. Ainda temos três semana de preparação antes da estréia no Mundial", disse Suárez. Entre os convocados estão jogadores experientes, que inclusive disputaram o Mundial da Coréia do Sul e do Japão, em 2002, como Iván Hurtado, Ulises De la Cruz, Edwin Tenorio, Agustín Delgado e Edison Méndez. O selecionado sul-americano foi eliminado na primeira fase daquela Copa ao terminar em último lugar do seu grupo. A seleção do Equador se apresenta para os treinos e concentração no dia 16 maio. Antes da Copa, a equipe fará dois amistosos. O primeiro adversário será a Colômbia, no dia 24 de maio, nos Estados Unidos. Quatro dias depois, os equatorianos pegam a Macedônia, em Madri, na Espanha. No Grupo A do Mundial, os equatorianos estréiam na competição diante da Polônia, no dia no 9 de junho, em Gelsenkirchen. Alemanha e Costa Rica são os outros membros da chave e fazem a partida de abertura do torneio. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Edwin Villafuerte (Deportivo Quito) Cristian Mora (Liga de Quito) Damián Lanza (Aucas) Defensores: Iván Hurtado (Al Arabi-QAT) Geovanni Espinoza (Liga de Quito) Ulises de la Cruz (Aston Villa-ING) Paúl Ambrossi (Liga de Quito) Néicer Reasco (Liga de Quito) Jorge Guagua (El Nacional) Meio-campistas: José Luis Perlaza (Olmedo) Marlon Ayoví (Deportivo Quito) Edwin Tenorio (Barcelona) Edison Méndez (Liga de Quito) Patricio Urrutia (Liga de Quito) Cristian Lara (El Nacional) Segundo Castillo (El Nacional) Luis Antonio Valencia (Recreativo de Huelva-ESP) Luis Fernando Saritama (Deportivo Quito) Atacantes: Cristian Benítez (El Nacional) Félix Borja (El Nacional) Carlos Tenorio (Al Sadd-QAT) Agustín Delgado (Liga de Quito) Iván Kaviedes (Argentinos Juniors-ARG)