Equador confirma 3 amistosos na preparação para Copa

Os dois primeiros amistosos serão ainda em maio, contra a Holanda, no dia 17, em Amsterdã, e diante do México, dia 31, em Arlington, nos Estados Unidos. Depois, o Equador enfrentará a Inglaterra em 4 de junho, em Miami, também nos EUA.

Assim, o Equador enfrentará seleções que estão acostumadas a jogar contra os seus três adversários na primeira fase da Copa do Mundo. Afinal, Suíça e França são europeus como Holanda e Inglaterra, enquanto Honduras faz parte da Concacaf como o México.

Na Copa, o Equador irá enfrentar a Suíça em Brasília, Honduras em Curitiba e França no Rio. Diante disso, escolheu ficar hospedado na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre - inicialmente, chegou a programar a sua base em Vitória (ES), mas depois mudou de ideia.

"Havia quatro fatores determinantes, que foram a privacidade e a tranquilidade para a concentração, mobilidade urbana para o aeroporto, a proximidade com as sedes dos jogos, como Curitiba, e a hospitalidade do povo", afirmou o treinador da seleção equatoriana, Reinaldo Rueda, ao justificar a escolha de Viamão como base na Copa.