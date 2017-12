Equador convoca 20 para pegar Brasil O técnico da Seleção do Equador, Luis Suárez, anunciou nesta quinta-feira à noite os jogadores convocados para enfrentar o Brasil, em casa, no próximo dia 17 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A lista é muito parecida com as anteriores (Suárez assumiu a seleção em julho deste ano). A esperança de conseguir uma vitória sobre os pentacampeões mundiais está na provável dupla de ataque Kaviedes-Delgado. Confira abaixo a lista de convocados: Goleiros: Edwin Villafuerte (Barcelona, Equador), Damián Lanza (Deportivo Cuenca). Defensores: Ulises de la Cruz (Aston Villa, Inglaterra), Néicer Reasco (Liga de Quito), Iván Hurtado (Pachuca, México), Renán Calle (Aucas), Giovanni Espinoza (Liga de Quito), Fricson George (Barcelona, Equador), Raúl Guerrón (Deportivo Quito). Meio-campistas: Edwin Tenorio (Barcelona, Equador), Marlon Ayoví (Deportivo Quito), Leonardo Soledispa (Barcelona, Equador), Edison Méndez (Santos, México), Patricio Urrutia (Liga de Quito), Paúl Ambrossi (Liga de Quito), Walter Ayoví (Barcelona, Equador). Atacantes: Gustavo Figueroa (Aucas), Agustín Delgado (Pumas, México), Jaime Kaviedes (Crystal Palace, Inglaterra), Franklin Salas (Liga de Quito).