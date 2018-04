Equador denuncia 'gato' no Peru no Sul-Americano Sub-20

LIMA - Responsável por eliminar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Peru pode ter utilizado um jogador equatoriano de 25 anos na competição. A denúncia partiu da Federação Equatoriana de Futebol, que afirma que os seus jogadores reconheceram Max Barrios como sendo Juan Carlos Espinoza Mercado. Contra o Brasil, na última rodada da fase de classificação, ele ficou no banco.

Este jogador tem até ficha no site da Confederação Equatoriana, na qual aparece que nasceu em julho de 1987, tendo, assim, 25 anos. Já Max Barrios foi inscrito no Sul-Americano como tendo nascido em setembro de 1995, oito anos depois.

A denúncia fez a Federação Peruana (FPF) mandar Barrios de volta para o Peru, deixando a delegação que participa do hexagonal final da competição, na Argentina. "O Equador pediu investigação do caso e, para colaborar, mandamos o jogador voltar ao Peru. Ele está com toda a documentação regular. A FPF atuou de boa fé. O jogador terá que assumir sua responsabilidade", disse o secretário-geral da federação peruana, Javier Quintana, em entrevista a uma rádio local. Barrios, porém, já estava afastado por lesão.

O suposto pai do jogador, Angel Barrios, falou com o site do jornal peruano El Comércio e negou a adulteração de idade. Mas confirmou que o jogador é equatoriano. "Tenho a certidão de nascimento do meu filho. Ele nasceu em 1995", disse ele, contando que o zagueiro nasceu no Equador onde viveu até os seis anos. Quando Angel voltou ao Peru, fez uma nova certidão, com novo nome, para "naturalizar" o filho. Perguntado sobre a certidão, de acordo com o El Comércio, o pai do jogador alegou falha no sinal do celular e desligou o telefone.

Mas Jaime Villavicencio, presidente da LDU de Loja, afirmou que o jogador defendeu seu clube em 2010. "Quando ele jogou aqui, tinha uns 20, 21 anos. Agora deve ter pelo menos 24. Me surpreendi quando o vi na seleção do Peru", disse o dirigente, também ao site do El Comércio. Fotos do site da LDU mostram que Mercado é realmente bastante parecido com Barrios.