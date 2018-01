Equador derrota Peru no Pré-Olímpico A seleção do Equador derrotou o Peru, por 4 a 2, nesta segunda-feira à noite, pela terceira rodada do Pré-Olímpico do Chile. Johnny Baldeón (2), Franklin Salas e Roberto Mina fizeram os gols equatorianos. Alberto Rodríguez e Paolo Guerrero marcaram para o Peru. Com este resultado, o Equador soma seis pontos no Grupo B, contra quatro da Argentina, que folga nesta segunda-feira. O Peru segue com um ponto. Colômbia, que acumula três pontos, e Bolívia (zero) se enfrentam nesta segunda-feira a partir das 23h10.