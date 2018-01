Equador desiste de enfrentar o Brasil O Equador desistiu do amistoso contra o Brasil, dia 27, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, na festa dos 40 anos da Rede Globo. Antes do Equador, as seleções da Argentina, Uruguai e Paraguai já haviam desistido da ?festa?. O comunicado foi feito pela CBF, nesta terça-feira, no início da noite. A entidade, que não desistiu do amistoso ? falta definir o adversário, que pode ser a África do Sul ?, aproveitou para confirmar que o jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias, será no Beira-Rio, estádio do Internacional, em Porto Alegre, no dia 5 de junho.