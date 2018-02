Equador e Colômbia buscam reabilitação Equador e Colômbia buscam a recuperação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), no estádio Atahualpa, em Quito, no Equador - com transmissão da SporTV. Com apenas quatro pontos ganhos, as seleções precisam vencer para manter o sonho de conquistar uma das quatro vagas sul-americanas. Em jogo, um longo tabu: os equatorianos não vencem o rival em casa, em jogos pelas Eliminatórias, desde 1965. O colombiano Hernán Dario Gomez, técnico do Equador, aposta no conjunto da equipe. O único desfalque é o goleiro José Francisco Cevallos, lesionado, que será substituído por Jacinto Espinosa. Hernán Dario Gomez disse que não tem nenhum tipo de sentimento por enfrentar a seleção de seu país. ?Sou profissional, e isso é mais do que suficiente?, garantiu. Os colombianos estão motivados, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Peru, em Lima, em março. O meia Freddy Grisales e Juan Pablo Angel, principal atacante da equipe, contundidos, desfalcam o time. Luis Gabriel Rey e Eudalio Arriaga disputam a vaga no ataque. Elkin Murillo ganha uma chance no meio-campo. ?O Equador é um bom time, mas não teremos problemas para vencer, pois queremos sair das últimas colocações?, afirmou Murillo.