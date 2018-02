Equador e Paraguai podem garantir vaga Equador e Paraguai podem assegurar neste sábado as últimas duas vagas da América do Sul no Mundial de 2006, na Alemanha. O Equador, terceiro colocado com 26 pontos, precisa empatar com o Uruguai, em Quito, enquanto o Paraguai, quarto com 25, garante a vaga com uma vitória sobre a Venezuela, em Maracaibo. Argentina e Brasil já estão classificados. O Uruguai deve ser um adversário difícil para os equatorianos. O time precisa desesperadamente da vitória para continuar na briga pela quinta colocação, que dá direito a fazer a repescagem contra a Austrália, representante da Oceania. ?Quem quer ganhar, precisa suar sangue?, intimou o técnico uruguaio Jorge Fossati, que enfrentará um inimigo extra: os 2.600 metros de altitude da cidade de Quito. ?Futebol se ganha no campo?, replicou Luís Fernando Suárez, técnico do Equador. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, às 18 horas. Torcendo por um tropeço do Uruguai estão Colômbia e Chile, ambos com 20 pontos ? um a menos do que os uruguaios ?, que se enfrentam em Barranquilla. É o jogo dos desesperados. Em Maracaibo, o Paraguai pode conquistar a quarta vaga desde que vença a Venezuela. ?Estamos em boa forma, muito motivados após a vitória sobre a Argentina?, disse o zagueiro Gamarra, que joga no Palmeiras. Paredes e Barreto desfalcam o time paraguaio. A Venezuela, com 18 pontos, aposta tudo na remota chance de classificação. ?Vamos lutar enquanto estivermos vivos?, prometeu o goleiro Angelucci.