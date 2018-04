Equador e Peru disputam clássico dos desesperados

O Equador e o Peru protagonizam nesta quarta-feira o clássico dos desesperados das Eliminatórias para a Copa de 2010, pois envolve duas equipes que ainda não experimentaram o sabor do triunfo na competição. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Após as três rodadas iniciais, estas duas seleções medem forças em Quito a partir das 19h30 de Brasília, com a clara intenção de somarem pontos que lhes permitam continuar sonhando com a classificação para o próximo Mundial. O Equador, que ocupa a lanterna das Eliminatórias sem somar ponto algum, joga pela primeira vez após a saída do colombiano Luis Fernando Suárez, que foi substituído interinamente por Sixto Vizuete, treinador que levou a seleção equatoriana à conquista do ouro no Pan de 2007, oportunidade na qual eliminou o Brasil ainda na primeira fase após uma vitória de 4 a 2 em pleno Mara Equador Marcelo Elizaga; Omar de Jesús, Iván Hurtado, Giovanny Espinoza e Paul Ambrossi; Segundo Castillo, David Quiróz, Edison Méndez e Walter Ayoví; Ivan Kaviedes e Cristian Benítez Técnico: Sixto Vizuete Peru Diego Penny; Guillermo Salas, Santiago Acasiete, Alberto Rodríguez e Walter Vílchez; Juan Carlos Bazalar, Juan José Jayo, Jefferson Farfán e Julio García; Claudio Pizarro e Miguel Mostto Técnico: José Guillermo Del Solar Árbitro: Carlos Chandía (CHI) Estádio: Atahualpa Horário: 19h30 de Brasília canã. Já o Peru, que ocupa a oitava posição da tabela com dois pontos, vem de um empate de 1 a 1 com o Brasil em partida realizada em casa. Entretanto, a equipe comandada por José Guillermo del Solar sabe que caso queira continuar brigando por uma vaga para a próxima Copa terá que obter um resultado positivo na capital equatoriana. A equipe equatoriana entrará em campo com a intenção de apagar as lembranças negativas provenientes das derrotas nas rodadas anteriores e da saída do colombiano Suárez, que renunciou após oito derrotas consecutivas. O capitão do time do Equador, Iván Hurtado, que retorna à equipe titular diante do Peru, disse que "não é possível" que sua seleção "tenha se esquecido da forma de jogar e que é o momento de acertar o rumo". Já o treinador peruano afirmou que seu time entrará em campo "com o único objetivo de vencer um Equador que está ferido após várias derrotas". Entretanto, o Peru não poderá contar com os suspensos Juan Vargas, Nolberto Solano e Paolo De la Haza. Além disso, terá que lidar com os desfalques de Edgar Villamarín, lesionado, e de Paolo Guerrero, com gastrite. Já no Equador estão machucados Jorge Guagua e Antonio Valencia, mas o que mais preocupa o treinador é o fraco momento de vários jogadores que participaram da última Copa.