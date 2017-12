Equador e Peru empatam sem gols Em um jogo fraco tecnicamente, Equador e Peru empataram sem gols, nesta quarta-feira à noite, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Com este resultado, os peruanos somam cinco pontos, enquanto os equatorianos alcançam o quarto ponto na classificação. A liderança é do Paraguai, com nove. Mais dois jogos estão previstos para esta quarta-feira: Brasil x Uruguai e Colômbia x Argentina.